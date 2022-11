Nemali žiadnu šancu: Desivá búračka s kamiónom na Kysuciach! Pri zrážke zomrel mladý taxikár († 21) aj pasažierka († 59)

Foto

Ako každýkrát, aj teraz nasadla do taxíka. Do cieľa už, žiaľ, nedošla. Fatálne sa v sobotu skoro ráno skončila jazda taxikára Michala († 21) v obci Povina (okr. Kysucké Nové Mesto). Mladý muž sa podľa polície čelne zrazil s kamiónom. On, ani jeho 59-ročná zákazníčka stret s kolosom nemali šancu prežiť.