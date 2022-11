Fico má na vec vlastný názor: Takto vníma obvinenie šéfa Národnej banky Slovenska

Opätovné obvinenie guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS) Petra Kažimíra z prečinu podplácania by malo byť znovu zrušené. Na sobotnej tlačovej konferencii to vyhlásil šéf opozičného Smeru-SD a poslanec parlamentu Robert Fico. Obvinenie Petra Kažimíra považuje za vymyslené.

"Keby chcel dať generálny prokurátor najavo, že je pánom v prípravnom konaní, mal by okamžite zrušiť toto rozhodnutie Národnej kriminálnej agentúry," zdôraznil Fico. Guvernér NBS sa stal podľa šéfa Smeru-SD obeťou toho, že vláda nie je schopná riadiť štát.

Fico odmietol, že by obsahom tlačových konferencií Smeru-SD bolo zasahovanie do vyšetrovania živých vecí. "Naše tlačové konferencie sme robili, robíme a budeme robiť. Nie sú žiadnym zasahovaním do priebehu vyšetrovania, ale sú oficiálnymi trestnými oznámeniami, ktorými ich dávame najavo orgánom činným v trestnom konaní," vyhlásil.

Privítal by, aby sa Národná kriminálna agentúra z vlastnej iniciatívy týmto oznámeniam venovala. Advokát Marek Para avizoval podávanie ďalších trestných oznámení voči vyšetrovateľom za zneužívanie právomoci verejného činiteľa.

Situáciu so stredajším (23. 11.) nájdením pravdepodobne monitorovacieho zariadenia na aute spolupracujúceho obvineného exšéfa finančnej správy Františka Imreczeho považuje Fico za cirkus zo strany orgánov činných v trestnom konaní. Účelom mohlo byť podľa neho zabezpečenie policajnej ochrany pre bývalého šéfa finančnej správy. Fico kritizoval tiež vyjadrenia Františka Imreczeho vo verejnoprávnej televízii.