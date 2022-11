Dve vysoké školy na Slovensku sa plánujú spojiť do jedného celku: Hneď však narazili na komplikácie

Univerzita sv. Cyrila a Metoda (UCM) a Trnavská univerzita v Trnave majú plán vytvoriť jeden spoločný univerzitný celok v meste Trnava. Pre TASR to potvrdili z oboch univerzít.

Rektor Trnavskej univerzity René Bílik uviedol, že možnú účasť v projekte, tak ako bol vypísaný v rámci plánu obnovy, komplikujú parametre výzvy. Ide najmä o limitovanú výšku prostriedkov, ktoré je možné, v prípade financovania z plánu obnovy, použiť na štvorcový meter rekonštruovanej plochy. "Suma nezodpovedá aktuálnemu nárastu cien, je však, ako sme sa dozvedeli na rokovaniach, záväzná," priblížil Bílik.

Ďalšou komplikáciou je podľa rektora Trnavskej univerzity v Trnave záväzný termín, v ktorom majú byť ukončené a aj uhradené práce, ktoré budú financované z projektu, a to až na úrovni kolaudácie investičných akcií. "Ide o polovicu roka 2026. Toto pokladáme za veľmi problematické, najmä vzhľadom na naše skúsenosti s dĺžkou verejných obstarávaní a následných stavebných konaní," uviedol.

Ministerstvu školstva podľa Bílika avizovali, že ak sa nezmenia parametre výzvy, nebudú sa môcť do tohto integračného zámeru prihlásiť. "Zároveň sme na úrovni rektorov zainteresovaných strán deklarovali, že náš záujem o perspektívnu integráciu oboch trnavských univerzít trvá, a to najmä pre možnosti vytvoriť z oboch inštitúcií silný vzdelávací a vedeckovýskumný celok, ktorý by sa po vzniku jednej Trnavskej univerzity v Trnave mohol oprieť o tradíciu univerzitného vzdelávania v našom meste, mohol by disponovať tým najlepším z doterajšej našej vedecko-pedagogickej kapacity, kvalitnou ponukou študijných programov a 'silou' okolo 12.000 študentov," dodal rektor Trnavskej univerzity.

Podľa jeho slov by mal reprezentovať to najlepšie z oboch univerzít v oblasti vedy a výskumu a vzdelávacích aktivít. "Je to však podmienené financiami z plánu obnovy, keďže naše univerzity majú veľký investičný dlh v oblasti infraštruktúry," uzavrel.

Koncom augusta ministerstvo školstva v rámci plánu obnovy vyhlásilo výzvu na podporu strategického rozvoja vysokých škôl, ktorej cieľom je podporiť spájanie vysokých škôl, budovanie integrovanej infraštruktúry, ako aj komplexnú modernizáciu výskumnej, vzdelávacej a ubytovacej infraštruktúry.