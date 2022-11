Šesť dní do výpovedí lekárov: Na urgentoch budú robiť triáž pacientov! Ako reagujú nemocnice?

Zdá sa, že vláda sa zahráva s ohňom. Ani najnovšia „atómovka“ ministra financií Igora Matoviča (49), ktorý sľubuje od 10- do 30-tisíc eur pre lekárov na ruku, nezamávala s výpoveďami lekárov. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (53) zatiaľ hovorí o vyhlásení núdzového stavu, ktorý bude podľa nemocníc problematický. Zdravotnícke zariadenia sa pripravujú na krízové scenáre, ktoré nastanú od budúceho štvrtka.

Lengvarský oznámil, že už sú z ministerstva v kontakte s krajskými krízovými štábmi na vyhlásenie núdzového stavu od štvrtka. Podľa neho to má chrániť najmä lekárov, ktorí zostanú pracovať, keďže budú mať problémy s ich počtom.

Šéf Asociácie nemocníc Marián Petko povedal, že ostatných lekárov neprinútia pracovať, keďže aj v roku 2011 to riešili péenkami. „Nemocnice začnú konať tak, ako keby k výpovediam malo dôjsť. Mám na podpis list, ktorý ich zaväzuje urobiť to, čo bolo na krízovom štábe. Každá nemocnica si to musí vyriešiť sama. Niekde výpovede sú, niektorých sa to nebude týkať. Ide najmä o koordináciu nemocníc,“ povedal Lengvarský.

Nemocnice tak začínajú rušiť plánované operácie. Minister tvrdí, že sa nedá paušálne povedať, že niečo nebude alebo bude fungovať. Premiér Eduard Heger zatiaľ požiadal predsedov vlád V4 o pomoc. Deklarovali mu ochotu pomôcť v prípade, že by Slovensko potrebovalo od budúceho mesiaca lekárov do nemocníc. V prípade hospitalizácií v nemocniciach na pohraničí vedia tiež poskytnúť kapacity.