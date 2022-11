Rokovania o platoch na mŕtvom bode: Zoberú lekári desiatky tisíc eur?!

Rokovania uviazli. Zatiaľ čo všetci zúčastnení pri vyjednávaní o výpovediach lekárov hovoria, že sedem z ôsmich požiadaviek majú vyriešených, stále nedošlo k dohode.

Šéf odborov lekár Peter Visolajský oznámil, že minister financií Igor Matovič (49) využil pre svoj meganápad o rozdávaní desiatok tisíc eur umelo vytvorený problém. Zdravotníci tvrdia, že ani 30-tisíc eur pre skúsených lekárov ich nepresvedčí o stiahnutí podmienok na zlepšenie zdravotníctva.

Vo štvrtok sa rokovania presunuli na ministerstvo zdravotníctva. Išlo o stretnutie po tom, čo Matovič deň predtým oznámil, že dá atestovaným lekárom 10-tisíc eur na ruku a za každý rok praxe prihodí tisícku až do výšky 30-tisíc eur. Päť tisícok by dostali sestry a ďalší zdravotníci. „Mysleli sme si, že viac-menej sme dohodnutí na siedmich veciach a dolaďujeme detaily. Lenže zrazu príde partner, že predložil návrh dodatku k pracovnej zmluve pre tých ľudí, ktorí dali výpovede, a v ňom nájdete 10 ďalších požiadaviek. Typu skrátenie pracovného času zo 40 hodín na 37,5 alebo dodatočný týždeň dovolenky,“ uviedol Matovič dôvody, prečo zrazu mení návrh štátu.

Odborársky predák Peter Visolajský skonštatoval, že Matovič si vymyslel zástupný problém, aby odišiel z dohody o platoch a vytiahol svoju „atómovku“. „Chcel by som dementovať vyjadrenia pána Matoviča, že sme predložili nové požiadavky. Pracovné zmluvy je umelo vytvorený problém, vykomunikovali sme si to s pánom ministrom zdravotníctva. To je vyriešené a ani na tom netrváme,“ povedal.