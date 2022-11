Spejú k finálnej dohode? Lekárski odborári sa obracajú na politikov: Otvorená výzva!

Bratislava 24. novembra (TASR) - Lekárski odborári vyzývajú politikov, aby upokojili situáciu v zdravotníctve a prišli k rokovaciemu stolu. Na žiadnych nových požiadavkách netrvajú. Vo štvrtok to uviedol šéf Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský.

Minister financií Igor Matovič (OĽANO) podľa neho škodí celej situácii. Stabilizačný príspevok, ktorý navrhol, nerieši problém slovenských nemocníc. Zastabilizuje len personál, ktorý už v nemocniciach je, a problém s ich nedostatkom to nerieši. "Chceme nastaviť systém odmeňovania lekárov tak, aby to prilákalo medikov, aby prišli lekári z Čiech aj so svojimi skúsenosťami zo zahraničia," povedal Visolajský.

Deklaroval, že on ako lekár odmieta stabilizačný príspevok. Chce radšej nových kolegov, nové sestry a produkciu kvalitných lekárov fakultami.

LOZ a ministerstvo zdravotníctva podľa Visolajského spejú k finálnej dohode. Sú preto prekvapení vyjadreniami Matoviča, ktorý ich snaženie "kompletne hodil do koša". Zároveň ocenil konštruktívny prístup ministra zdravotníctva. Očakáva, že sedem požiadaviek bude pretavených do zákonov a schválených v parlamente.