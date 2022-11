Orbánov šál s mapou Veľkého Uhorska: Čo si o tom myslia známe osobnosti z maďarskej menšiny na Slovensku?!

Provokácia a vyvolávanie nacionalistických vášní! Šál maďarského premiéra Viktora Orbána (59), na ktorom bolo vyobrazené nie súčasné Maďarsko, ale historické Uhorsko, zdvihol zo stoličiek politikov v celej strednej Európe.

Hoci Orbán tvrdí, že šálom nechcel vlastne nič povedať, vlády Slovenska, Rumunska, Ukrajiny ani Chorvátska mu neveria a hovoria o živení historických resentimentov. Čo si o jeho kroku myslia politici a známe osobnosti z maďarskej menšiny na Slovensku?

Orbán mal šál s Veľkým Uhorskom na krku počas futbalového zápasu Maďarska s Gréckom. „Futbal nie je politika. Nespájajme ho s niečím, čo tam nie je. Maďarská reprezentácia je mužstvom všetkých Maďarov, nech žijú kdekoľvek,“ obhajoval sa Orbán. Podľa krajín susediacich s Maďarskom ide však len o výhovorky, maďarský premiér dobre vedel, čo mapa zobrazuje a čo tým chce povedať svojim voličom. „Hnus a humus,“ komentoval Orbánov šál už v utorok šéf slovenskej diplomacie Rastislav Káčer.

V stredu k tomu doplnil, že zo strany maďarských predstaviteľov nejde o prvý podobný krok. „Keby to raz začas niekto urobil, dokážeme to galantne a s úsmevom prehliadnuť. Toto gesto však vnímame v kontexte udalostí, ktoré sa vyvíjajú a dejú. Je to vrchol ľadovca a moment, na ktorý bolo treba reagovať,“ tvrdí Káčer. Nielen Orbán, ale aj ďalší politici jeho Fideszu totiž symboliku historického Uhorska používajú často, mapa starého Uhorska minimálne v minulosti visela aj v samotnej centrále Fideszu.