Prapodivná krádež na letisku v Nitre: Vrtuľník za státisíce zmizol priamo z letiska!

Ozaj prapodivná krádež. Z letiska v Janíkovciach pri Nitre záhadne zmizol vrtuľník. Podľa poslednej fotografie, na ktorej je zachytený, bol stroj ešte 28. augusta na letisku v Nitre.

Podľa TV Markíza na stroji koncom leta priletel Ukrajinec. „Pristál, bol tu aj na nejakom servise,“ povedal Rastislav Šišovský z Aeroklubu Nitra. No to, že helikoptéra zmizla, zaregistrovali v podstate náhodou a presný dátum odcudzenia doteraz nevedia.

Krádež vrtuľníka muži zákona predbežne datujú na začiatok septembra. „Stačí nacvičený tím a je to raz-dva. Keď mali mechanickú ruku, nikoho k tomu nepotrebovali, je to rýchle. Za pol hodiny môžu byť preč,“ dodal pre TV Markíza letecký mechanik Ján Horevaj. Prevádzkovatelia letiska si doteraz mysleli, že si vrtuľník odviezol majiteľ. Podľa informácií Rastislava Šišovského z Aeroklubu Nitra si vrtuľník mal odviezť ten, kto na ňom aj priletel.

„Z toho vrtuľníka odmontoval rotor, prišiel kontajner, naložil si do kontajnera vrtuľník aj motorku ten dotyčný človek a odišlo to na kamióne,“ dodal. Majiteľ stroja však hovorí o škode za státisíce eur. „Podľa vyjadrenia poškodeného krádežou vrtuľníka mu bola spôsobená škoda vo výške 500-tisíc eur,“ uviedla hovorkyňa krajskej polície v Nitre Viktória Borloková. Podľa bývalého kriminalistu Mateja Snopka krádež má na rováši skúsený páchateľ. „Musel to urobiť človek, ktorý s tým robiť vie,“ povedal.