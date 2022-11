Slovenky si porovnali chodidlá s rekordérkou: My máme nôžky, nie laby!

Slovenky si vyskúšali, či nemajú chodidlá ako Tanya Herbert (39).

Táto fešanda z amerického Houstonu figuruje v Guinnessovej knihe rekordov ako žena s najväčšou nohou na svete. Na dĺžku meria 33,1 cm a v porovnaní s priemerným chodidlom väčšiny dám ozaj dosahuje gigantické rozmery. Európanky nosia najčastejšie topánky číslo 37 až 41, čo je v prepočte 23 až 26,5 cm, a potvrdili to aj merania Nového Času.

Mám rovnakú nohu ako priateľ

Dominika (25), Bratislava

- Mám nohu číslo 41. Je akurát, nevedela by som si predstaviť mať také veľké chodidlo, naň by sa ozaj ťažko zháňali topánky. S priateľom máme rovnako veľkú nohu, tak si sem-tam vezmem aj jeho tenisky, keď sa mi hodia k outfitu.

Topánky kúpim ľahko

Zuzana (36), B. Bystrica

- Topánky mi pasujú 37 alebo 38, takže v obchode nemám problém zohnať elegantné dámske kúsky. Ani keď hľadám obuv na šport alebo niečo pohodlné, tak väčšinou stačí ísť do dvoch či troch obchodov a niečo ma vždy zaručene osloví. Kebyže mám väčšiu nohu, ešte by to nebol problém, ale s takýmto obrovským chodidlom to musí byť ozaj ťažké. U nás by som mohla chodiť jedine k obuvníkovi.

Takú ženskú nohu si neviem predstaviť

Alžbetka (32), B. Bystrica

- Nosím topánky veľkosti 38 a 39. Obchody sú týmito číslami, našťastie, dobre zásobené. Najradšej nosím pohodlnú obuv a nebojím sa ani pestrých farieb. S takou veľkou nohou, akú má Tanya, by som si nevedela predstaviť, že má doma nejaké iné topánky okrem tých na mieru ušitých.