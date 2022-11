Vyštudovaný herec Dominik si dokáže prilepšiť aj o niekoľko stoviek: Starejších na svadbách vytláčajú mladejší

Vymysleli nové slovo, ktoré používa čoraz viac Slovákov.

Kým predtým svadbami sprevádzali starejší, dnes ich nahrádzajú mladejší. Jeden z nich je aj vyštudovaný herec Dominik Gajdoš (33), ktorý absolvuje za rok neuveriteľných 60 svadieb. A vďaka enormnému dopytu po tejto službe si ženích s nevestou musia pripraviť aj niekoľko stoviek eur.

Na žiadnej tradičnej slovenskej svadbe nikdy nechýbali starejší. Tých však už pomaly nahrádzajú mladejší. Mení sa nielen názov tejto úlohy, ale aj vek toho, kto ju zastáva. „Vzniklo to tak, že moja snúbenica hľadala starejšieho na našu svadbu. Ja som dovtedy ani nevedel, že niečo také existuje. Keď mi snúbenica ukázala tých, ktorých zvažuje, mne sa žiadny z nich nepáčil. Navrhol som, aby nám starejšieho robil na svadbe môj kamarát Lukáš,“ vysvetlil Dominik, ktorý aj so spomínaným Lukášom vyštudoval herectvo na VŠMU v triede Ingrid Timkovej.

„Kamarát prikývol s tým, aby som mu pripravil texty a že nebude starejší, ale mladejší,“ opísal vznik novotvaru Dominik, ktorý sa oženil v roku 2014. „Nikto to dovtedy nepoužíval. Už sa to však začína dostávať do povedomia čoraz viac,“ doplnil Dominik, ktorý sa sám začal živiť ako mladejší. Už je to 8 rokov, čo sa tomu venuje naplno. „Absolvujem až 60 svadieb za svadobnú sezónu,“ priblížil vyštudovaný herec s tým, že aj keď nie je na Slovensku jediný, kto sa tejto náročnej úlohe venuje, nevníma nejaký konkurenčný boj, pretože dopyt stále prevyšuje ponuku.