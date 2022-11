Regulácia a zastropovanie cien energií? Odborníci sú skeptickí: Na čo sa majú Slováci pripraviť

Regulácia a zastropovanie cien energií nebudú z dlhodobého hľadiska udržateľné. Energeticky chudobným domácnostiam bude potrebné pomôcť tak, aby svoje výdavky znížili úspornými opatreniami. V utorok sa na tom zhodli účastníci online diskusie o ochrane domácností pred vysokými cenami energií organizovanej portálom Euractiv.

"Ak by nedošlo k cenovým výkyvom a nezačala by sa vojna na Ukrajine, tak by sa Slovensko tiež pridalo ku krajinám, kde by sme začali mať deregulovaný trh s energiami. Dosť dlho sme o to bojovali, dosť dlho sme sa na to pripravovali," povedala Petra Vargová Čakovská, projektová manažérka Spoločnosti ochrany spotrebiteľov. I keď v súčasnej situácii podľa nej deregulácia nedáva zmysel, vojna na Ukrajine sa raz skončí a s ňou aj rozkolísané ceny energií. "Deregulácia cien nás v nejakom momente nakoniec neminie. Netreba sa spoliehať len na to, že takýmto spôsobom dlhodobo budeme pokračovať aj ďalej," dodala.

Podobne vníma aktuálny stav aj výskumná pracovníčka Centra spoločenských a psychologických vied SAV Dušana Dokupilová. "Z dlhodobého hľadiska to (reguláciu) pokladám za veľmi neudržateľné aj pre energeticky chudobných, pretože potrebujeme ľudí k niečomu vychovávať a zastropovať ceny energií nie je riešenie," myslí si Dokupilová. V krátkodobom horizonte sú však aj podľa nej regulácia a zastropovanie cien vhodné.

Michal Hudec z Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pripomenul stanovisko úradu zverejnené v novej regulačnej politike, podľa ktorého je deregulácia trend, ktorý by sme mali nasledovať.