10 hodín rokovania a žiadny výsledok: Vláda a LOZ sa opäť nedohodli, problémom je Matovič!

Vláda a Lekárske odborové združenie (LOZ) ani po pondelkovom desaťhodinovom rokovaní na Úrade vlády SR nedospeli k dohode. Rokovať budú opäť v utorok (22. 11.).

Informoval o tom šéf odborárov Peter Visolajský. "Prebrali sme viacero bodov, niektoré body máme ešte prebrať na ministerstve zdravotníctva, napríklad reformu vzdelávania mladých lekárov," priblížil Visolajský. Nevedel, či sa rokovania zúčastní aj minister školstva Ján Horecký.

Zopakoval, že LOZ je ochotné urobiť isté ústupky v otázke platov lekárov. "Ústupok stále trvá, čakali by sme ho aj na druhej strane," skonštatoval. Lekárski odborári deklarujú, že majú veľkú snahu vyriešiť krízu v zdravotníctve ešte tento týždeň. Naďalej však trvajú na navýšení platového koeficientu za roky praxe na 0,03-násobok priemernej mzdy. Minister financií Igor Matovič (OĽANO) podľa Visolajského na tento kompromis nepristúpil. Stále tiež žiadajú, aby vláda požiadavky pretavila do legislatívy do dvoch týždňov.

Odborári by sa chceli čo najskôr stretnúť aj s premiérom Eduardom Hegerom (OĽANO). "Predseda vlády by mohol túto situáciu vyriešiť a ukončiť. Takže budeme čakať aj na stretnutie s ním," doplnil šéf lekárskych odborárov Naposledy rokovali odborári s vládou v stredu (16. 11.). Minister financií po rokovaní informoval o dodatočnej finálnej ponuke na zvýšenie platov lekárov v nemocniciach. LOZ je ochotné ponuku prijať, ak vláda zvýši koeficient za odpracované roky praxe všetkým lekárom.