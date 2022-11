Súd zverejnil detaily o obvinení Kusého: Takto si mal exstarosta Nového Mesta vyžiadať úplatok!

Vymenil stavbu škôlky za balík peňazí?! Exstarosta bratislavského Nového Mesta Rudolf Kusý (46) je obvinený z obzvlášť závažného zločinu prijímania úplatku.

Podľa uznesenia Špecializovaného trestného súdu v Pezinku sa má úplatok týkať zámeru postaviť dve bytovky na Vlárskej ulici vo vychytenej lokalite na Kramároch, proti ktorému ľudia spisovali petíciu. Ich iniciatívu dokonca podporoval aj vtedajší starosta Kusý, ktorý však nakoniec po komunálnych voľbách územné rozhodnutie na výstavbu bytoviek podpísal. V uznesení sa tvrdí, že si za to mal vypýtať úplatok. Územné rozhodnutie zároveň vložil do rúk pracovníka, ktorý na to nebol kompetentný. Čím sa na výsluchu exstarosta bránil?

Pozemok, ktorý je predmetom vyšetrovania, sa nachádza vo vnútrobloku bytových domov na Vlárskej a Klenovej ulici na Kramároch. Developer tu mal zámer postaviť dve bytovky. Proti tomu sa však postavili v petícii tamojší občania, ktorí žiadali, aby tu namiesto bytoviek vyrástla škôlka. Dnes už bývalý starosta Rudolf Kusý napokon podpísal územné rozhodnutie na celý projekt s dvoma bytovkami a bez škôlky len pár dní po nedávnych komunálnych voľbách. Podľa obvinenia bolo antedatované, aby to vyzeralo, že vzniklo ešte koncom septembra. Dlhoročný starosta a kandidát na primátora ho taktiež po­dľa obvinenia nesprocesoval štandardným spôsobom, ale podal ho len blízkemu spolupracovníkovi z úradu do ruky, hoci ten nebol na niečo také oprávnený.

Rozhodnutie do ruky?

Podľa uznesenia si Kusý úplatok 150-tisíc eur vypýtal údajne ešte v septembri tohto roka, a to prostredníctvom dvoch sprostredkovateľov. Peniaze mu mal poskytnúť stavebník, ktorý vystupuje v konaní za developerský projekt na Vlárskej ulici. Kusého spolupracovníčka, cez ktorú si starosta úplatok vypýtal, si však podľa obvinenia celý úplatok zvýšila o ďalších 70-tisíc eur pre seba, čiže spoločný úplatok mal byť vo výške 220-tisíc. Akcia mala podľa uznesenia prebehnúť tak, že bezprostredne po odovzdaní úplatku malo dôjsť k odovzdaniu podpísaného územného rozhodnutia. Prokurátor tvrdí, že 15. novembra k tomu aj došlo. Stavebník odovzdal peniaze Kusého spolupracovníčke a sprostredkovateľke, ktorá si dohodla s vtedy ešte starostom stretnutie na druhý deň doobeda.