Zelená linka varuje: Štvrtinu emisií do roku 2030 by mal tvoriť internet! Toto odporúča

Internet by sa do roku 2030 mohol podieľať 25 percentami na všetkých emisiách skleníkových plynov. Internet vecí by mohol vytvoriť množstvo ťažko recyklovateľného elektroodpadu. Na sociálnej sieti o tom informuje Zelená linka.

"Podľa niektorých odhadov jeden odoslaný e-mail, ktorý obsahuje len text, vytvára asi štyri gramy oxidu uhličitého. Ak k nemu pripojíme aj väčšiu prílohu, tak to môže byť až 50 gramov oxidu uhličitého," skonštatovali environmentalisti. Doplnili, že denne ľudia pošlú asi 300 miliárd e-mailov, čím sa vytvorí 1,2 milióna ton. Zastavením ďakovných mailov či reklám môžu ľudia ušetriť množstvo emisií. Súd neustúpil! Žiadosť bývalého konateľa skrachovaných nebankoviek zamietol: Ten podáva sťažnosť "Problém tiež predstavujú dáta, ktoré máme uložené, ale už ich nepotrebujeme. E-mailová schránka plná spamu a newsletterov, ktoré nikdy neprečítame, či gigabajty fotografií uložených na cloude, na ktoré sa už nikdy nepozrieme," poukázala Zelená linka. Uchovávanie takýchto dát zabezpečujú dátové centrá. Sú to veľké budovy obsahujúce rady serverov, ktoré musia byť chladené, aby nedošlo k ich prehriatiu. Tieto centrá sú tiež stále pripojené na internet a elektrickú sieť, vysvetľujú environmentalisti. V roku 2020 dátové centrá po celom svete podľa linky spotrebovali asi 200 terawatthodín. "Pre porovnanie, bežná slovenská domácnosť za rok spotrebuje asi 2,2 megawatthodiny. Ide teda o naozaj veľkú spotrebu a toto číslo bude ďalej rásť," podotkli. Zelená linka odporúča pretriediť si všetky uložené fotky a dokumenty na cloude. Ďalej možno skúsiť premazať e-maily a zrušiť odoberanie reklám a newsletterov. "Ak v práci či v súkromí posielate veľké množstvo e-mailov, posielajte naozaj len tie, ktoré sú nevyhnutné a nabudúce skúste namiesto poslania veľkej prílohy poslať odkaz na úložisko, kde je príloha dostupná," poradila.