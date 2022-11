Revolučné úvahy ministra školstva Jána Horeckého: Posunie letné prázdniny?! Odborníci reagujú

Prázdniny už v polovici júna a naspäť do škôl v polovici augusta. Tak v skratke vyzerá idea, ktorú predstavil čerstvý minister školstva Ján Horecký (54). Nápad, ktorý by ovplyvnil nielen životy školákov a ich rodičov, ale aj činnosť viacerých sektorov, odborníci na školstvo nezatracujú.

Šéf rezortu to zdôvodňuje tým, že na konci augusta už nie je také teplo, čo však klimatológ považuje za omyl. Išlo by o radikálnu zmenu systému, ktorý je u nás zaužívaný dlhé desaťročia. Napriek tomu by sme podľa ministra školstva Horeckého mali uvažovať nad možnosťou zmeniť začiatok aj koniec letných školských prázdnin o dva týždne skôr.

„Uvažujem o tom, či by sme neposunuli začiatok a koniec prázdnin. Už v júni sa začínajú veľmi horúce slnečné dni a horúčavy v triedach bez klimatizácie bývajú často neznesiteľné. Naopak, na konci či v polovici augusta sa už ochladzuje, a tak nie je dôvod, aby boli prázdniny aj v čase, keď by sme ľahko znášali pobyt v škole,“ vyhlásil Horecký v relácii Na telo televízie Markíza. Nový Čas sa zaujímal, či je v pláne ministra rozvíjať takúto ideu už pre nasledujúce leto. „Spomenuté vyjadrenie je zatiaľ iba v rovine úvah,“ odpovedali z ministerstva školstva.

Sporný august



Myšlienka sa pritom pozdáva napríklad predsedovi Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavlovi Ondekovi, prípadné zavedenie takýchto zmien si však podľa neho vyžaduje celospoločenskú diskusiu. „Hovorí sa o tom už niekoľko rokov, ale ešte nebol taký minister, ktorý by sa na to odhodlal. Je však potrebné rozprávať sa jednak s rodičmi, ale tiež s odbornou pedagogickou verejnosťou o tom, čo všetko by to prinieslo,“ povedal Ondek.