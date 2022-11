Zavolajte niekto hasičky: Z kalendára, ktorý dobrovoľníčky nafotili, vám zostane poriadne horúco!

Kalendárom lákajú do svojich radov! Dobrovoľné hasičky sa dali nahovoriť na fotenie a výsledkom je kalendár, v ktorom ich možno vidieť pri rôznej technike a autách vo zvodných pózach. Odvážne ženy priznali, že sa veru pri fotení zapotili viac ako na súťažiach...

Zaujímavý kalendár, ktorý rozpáli nejedného muža, nafotil Milan Dermek (32). „Ako hobby sa venujem foteniu hasičskej techniky, kde som doposiaľ robil kalendáre s hasičskými autami. Veľa ľudí sa však pýtalo, či by sa k autám nedalo aj niečo doplniť, aby sa na kalendáre lepšie pozeralo. A tak nejako vznikla myšlienka okrem hasičských áut skúsiť aj takýto pikantnejší kalendár,“ s úsmevom prezrádza Milan.

„Oslovil som kamaráta, ktorý fotí modeling, napísal som výzvu na instagrame a mnohé baby reagovali a výsledok je na svete v podobe Hasičského kalendára 2023. Fotenie prebiehalo po dobrovoľných hasičských zboroch, dobrovoľní hasiči s takýmto fotením svojej techniky s modelkou nikde nemali problém, skôr sa na to tešili. Takže získať osvetľovačov a ďalších asistentov naozaj nebol problém,“ dodáva fotograf.

Trocha sa hanbili



„Atmosféra bola skvelá a uvoľnená. Aj keď sa nejaká žena hanbila, chlapci ju hneď upokojili vtipmi,“ úprimne hovorí jedna z hasičiek Natália Bašková (24). A čo je podľa nej ťažšie - byť modelkou alebo hasičkou? „Keďže som bola chvíľu po pôrode, tak určite modelka. Predtým som bola 5 rokov dobrovoľnou hasičkou za Nosice, kde sme behali ligu a rok čo rok ju aj vyhrali, čiže aj keď tréningy neboli vždy ľahké, no bola som vedená odmalička k športu, tak mi to bolo prirodzenejšie. Ale úlohu modelky som si užila a bolo to príjemné spestrenie,“ doplnila s úsmevom. Nuž a ako sa pozdávalo fotenie kolegyni-hasičke Jaroslave Štedrákovej (39) z Horného Moštenca?

„Prebiehalo to profesionálne, trošku nám mrholilo, ale vedeli, ako modelky zosúladiť s hasičskými autami a náradím... Úloha modelky nie je ťažká, ak je správny fotograf a manažment. Spolupráca bola možno trochu ostýchavá, ale profesionálna,“ pochvaľuje si Jaroslava, ktorá zdôraznila, že práca dobrovoľnej hasičky je, bohužiaľ, často nedocenená. „Som matka troch detí, malá živnostníčka a všetok môj voľný čas venujem práci v tejto organizácii. Keďže som predsedníčkou mládeže, okrem iného venujem sa trénerstvu a organizovaniu hasičských súťaží pre deti a mládež. Vďaka šikovným deťom v našom meste veľmi úspešne,“ pochválila drobcov sympatická hasička.