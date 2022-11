Angeliku († 45) najprv škrtil a potom ju znásilnil: Matej má na krku obvinenie! Ohavné, prečo mal vraždiť

Na krku má mimoriadne vážne obvinenie. Obec Plevník-Drienové (okr. Považská Bystrica) šokoval cez víkend brutálny zločin. Len 28-ročný Matej mal podľa polície zavraždiť Angeliku († 45), ktorá bývala neďaleko od neho.

Najskôr ju mal škrtiť a potom ju ešte aj znásilniť. Zúfalá žena sa bránila, ako len mohla, no páchateľ bol mimoriadne agresívny a nemala šancu. Polícia už muža obvinila pre obzvlášť závažné zločiny vraždy a sexuálneho násilia.

Brutálny čin vyšetruje trenčianska polícia. „V sobotu v skorých ranných hodinách telefonoval na tiesňovú linku muž, ktorý polícii oznámil, že našiel vo svojom dome kamarátku bez známok života. Polícia okamžite začala s preverovaním predmetného oznámenia a vyrazila na miesto činu. V rodinnom dome v obci Plevník-Drienové bola nájdená mŕtva žena a dvaja muži pod vplyvom alkoholu,“ informovala policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová. Matej (28) podľa polície v obývacej izbe dolnej časti rodinného domu úmyselne usmrtil Angeliku († 45), pričom jeho konanie malo mať sexuálny motív. „Ja neviem, čo mu to napadlo, je to strašné. On už v base bol, ale teraz pracoval, neviem, či mu preplo. Je to strašné,“ krúti hlavou jeden zo susedov. „Matej býval sám, otca má v domove a mama mu zomrela, je to strašná tragédia, mladý chlapec a toto urobiť, veď to už kde sme,“ dodáva.





Vrátil sa z basy



Podľa susedov sa Angelika do obce prisťahovala z Považskej Bystrice. „Veľmi sme ju nepoznali, ale bola taká milá, vždy pozdravila, je to strašné, toto si nezaslúžila,“ krúti hlavou sused. Z opisu toho, čo sa malo udiať za múrmi domu, behá mráz po chrbte. „Muž mal najskôr poškodenú škrtiť a následne sa na nej dopustiť aj sexuálneho násilia. V tomto konaní mal pokračovať napriek tomu, že sa poškodená bránila, kričala, kopala a snažila sa ho odtlačiť od seba. Konaním páchateľa boli žene spôsobené zranenia s následkom smrti,“ ozrejmila Kuzmová s tým, že vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva PZ v Trenčíne vzniesol obvinenie 28-ročnému mužovi za obzvlášť závažný zločin vraždy a zločin sexuálneho násilia.

„Obvinený bol umiestnený v cele policajného zaistenia. Vyšetrovateľom bude zároveň spracovaný podnet na jeho väzobné trestné stíhanie,“ uzavrela. Matejovi v prípade dokázania viny hrozí až 20-ročné väzenie. Zarážajúce však je, že podľa našich informácií sa pred vyše rokom vrátil z basy, kde si odpykával trest za krádež auta, podmienka sa mu však skončila len nedávno.