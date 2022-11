Súd neustúpil! Žiadosť bývalého konateľa skrachovaných nebankoviek zamietol: Ten podáva sťažnosť

Októbrovú žiadosť odsúdeného Františka Matika o podmienečné prepustenie na slobodu Okresný súd Košice II minulý týždeň zamietol.

Pre TASR to potvrdila hovorkyňa súdu Anna Pančurová s tým, že Matik proti rozhodnutiu zahlásil sťažnosť. Po jej doručení o nej bude rozhodovať Krajský súd v Košiciach. Matik je odsúdený v kauze týkajúcej sa tunelovania nebankových spoločností Horizont Slovakia a BMG Invest.

Matik je bývalý konateľ skrachovaných nebankových spoločností. V roku 2007 ho odsúdili na 11,5 roka odňatia slobody so zaradením do ústavu na výkon trestu s maximálnym stupňom stráženia. Predpokladaný koniec jeho trestu je určený na 28. júla 2026. Matik bol niekoľko rokov na úteku. Od jeho vydania zo Srbska bol vo väzbe v Leopoldove. "Na základe žiadosti odsúdeného o premiestnenie a zmeny súdnej diferenciácie z maximálneho stupňa stráženia na stredný stupeň stráženia ako výsledku jeho dobrého správania a plnenia povinností bol 20. júla 2021 premiestnený do Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Košice-Šaca," spresnila Pančurová.

Matik je jedným z troch odsúdených konateľov. Na 11,5 roka odsúdili aj Vladimíra Fruniho. Mariána Šebeščáka odsúdili na sedem rokov odňatia slobody. Túto dvojicu v roku 2002 vydali na Slovensko chorvátske úrady. Fruni strávil vo väzení viac ako deväť rokov, pričom ho podmienečne prepustili v júli 2011. Zomrel v marci 2017 vo Veľkej Británii. Šebeščák zomrel v Prahe v januári 2012.

Nebankové subjekty BMG Invest a Horizont Slovakia uzavreli svoje pobočky v roku 2002 pod zámienkou auditu. Od vkladateľov dovtedy stihli vyzbierať 62,78 miliardy slovenských korún (vyše dve miliardy eur), pričom poškodených ostalo asi 170.000 ľudí. Väčšina z nich o svoje peniaze nenávratne prišla.