Statoční bojovníci, ktorí sa nevdzali: Príbeh dvoch odvážnych predčastniatok, ktoré robia radosť rodičom

Pri pohľade na šťastného a vysmiateho Mária by len málokto povedal, s akým štartom do života sa musel pred štyrmi rokmi pasovať.

Mário

narodený: v 27. týždni

hmotnosť: 1 030 g



Mário sa narodil spolu so svojím dvojčaťom Markom v 27. týždni tehotenstva, čo bolo 3 mesiace pred termínom. Nebolo to prvé ani druhé tehotenstvo ich rodičov, no Veronika a Marián odchádzali dovtedy z nemocníc s prázdnou náručou.

Predčasne narodeným deťom sa hovorí bojovníci. Od prvého okamihu bojujú o svoj život, zdravie a o svoju budúcnosť. A tak to bolo aj v prípade týchto jednovaječných dvojičiek. Krehké bábätká sa pasovali s komplikáciami, ktoré boli dôsledkami predčasného pôrodu. „Nádejali sme sa, že po tom všetkom to všetci zvládneme, nech to bude akokoľvek ťažké... Žiaľ, nezvládli sme to celkom. Marka sme po dvoch statočných týždňoch a neskutočnému napredovaniu stratili,“ spomína mama Veronika, ktorá si odvtedy predstavuje, aká by bola ich rodina, nebyť tejto straty.

Sú to už takmer štyri roky, čo si rodičia po dlhom a ťažkom boji, zákrokoch a hospitalizáciách priniesli domov malilinké bábätko, svojho jediného synčeka. Prvý rok bol sprevádzaný množstvom návštev špecialistov, rehabilitácií, nekompromisných cvičení, ale aj neopísateľnou láskou a odhodlaním napredovať krok za krokom, deň za dňom. Z kilového dieťatka je dnes čerstvý škôlkar, ktorý už na vlastných nohách ako malá-veľká osobnosť objavuje krásy tohto sveta.

„Páči sa mu tu, je to usmievavé, zvedavé, čulé, šťastné a životaschopné dieťa a s manželom robíme všetko pre to, aby to tak bolo stále. S láskou a vďačnosťou, že ho máme,“ dodáva Veronika s vďakou všetkým zdravotníkom, ale aj rodičom predčasniatok, s ktorými túto cestu zdieľali, a OZ Malíček, ktoré sa na Slovensku venuje pomoci predčasniatkam a podpore rodinám predčasne narodených detí.