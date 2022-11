Najstaršia ovocná farma na Slovensku ukončila samozber jabĺk: Tak enormný záujem nečakali!

Najstaršia ovocná rodinná farma na Slovensku Emilove sady v Dvoroch nad Žitavou v okrese Nové Zámky ukončila tohtoročný samozber jabĺk. Aby zachránila úrodu, prvýkrát vo vyše 55-ročnej histórii sadov umožnila dozber jabĺk zadarmo.

Pôvodne mal dozber trvať do konca tohto týždňa, ovocinárov však prekvapil enormný záujem ľudí a dlhé kolóny áut, ktoré čakali pred sadmi. Vyše sto ton jabĺk, ktoré zostali na stromoch, ľudia vyzbierali už v piatok (18. 11.) dopoludnia. "Žijeme v šialenej dobe, ktorá nás prinútila urobiť šialené rozhodnutie. Po piatkovej mimoriadnej návštevnosti nezostalo v sade takmer žiadne jablko," okomentoval situáciu majiteľ sadov Emil Schultz ml.

Samozber zadarmo bol poslednou možnosťou, ako zachrániť úrodu na stromoch do prvých mrazov. Ak by ovocie zostalo na stromoch, zhnije alebo zamrzne. Ovocinári si situáciu, keď v polovici novembra zostali v sadoch jablká, ktoré následne ponúkali zadarmo, nepamätajú. Ovocie nemohli oberať v predstihu do zásoby, pretože si ho vzhľadom na vysoké ceny energií nemôžu dovoliť skladovať v chladiarenských boxoch.

Kým vlani zaplatili Emilove sady za elektrinu na chladenie 5000 eur, pri súčasnej cene je suma desaťnásobne vyššia. Ak by sa cena energie premietla do cien jabĺk, tie by boli podľa slov Schultza nepredajné. "Nemôžeme konkurovať o polovicu lacnejším jablkám zo zahraničia, kde dostávajú ovocinári vyššie dotácie," skonštatoval.