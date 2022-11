Predaj falošných vstupeniek je trestný čin: Takto sa ich kúpe môžete vyhnúť, radí polícia

Falošným vstupenkám na podujatia sa možno vyhnúť kúpou lístkov priamo od organizátorov, autorizovaných predajcov alebo predajcov, ktorí majú povolenie na predaj od organizátorov.

V prípade kúpy vstupenky cez internet by si mali občania pozrieť referencie o predajcovi a zamerať sa na to, či cena lístka zodpovedá skutočnej cene vstupenky. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.

"Ak nadobudne občan podozrenie, že si zakúpil falošnú vstupenku, a tým došlo k spáchaniu protiprávneho konania, či už trestného činu alebo priestupku, môže ihneď túto skutočnosť oznámiť telefonicky na tiesňovú linku 158, osobne najbližšej hliadke Policajného zboru alebo na ktoromkoľvek obvodnom oddelení," priblížila hovorkyňa. Ako dodala, predaj falošnej vstupenky sa môže posudzovať ako priestupok proti majetku alebo trestný čin podvodu.

Na falošné vstupenky polícia upozorňovala naposledy napríklad v súvislosti s koncertom skupiny Rammstein v Trenčíne. Podvodníci ich predávali prostredníctvom inzertného portálu. Na prvý pohľad vyzerali ako skutočné, neobsahovali však identifikačné údaje, číslo ID a čas predaja. Polícia už prípad vyšetruje.