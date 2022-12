Nestráca úsmev na tvári! Najväčšia vášeň bývalej sestričky Milky: Z izby má botanickú záhradu

Napriek ťažkému životu má úsmev na tvári! Pani Milka sa celý svoj život obetovala pre najbližších, zažila muža tyrana, stratu milovaného dieťaťa, ale nikdy sa nevzdala. Hoci chcela byť učiteľka, nakoniec sa dostala k práci detskej zdravotnej sestry a stala sa najmladšou vedúcou jasiel v Košickom kraji.

Ako detská sestra pracovala vo všetkých kútoch Slovenska. Zažila si muža tyrana, ale aj veľkú lásku. Teraz rozdáva radosť iným kvetmi, ktoré vo svojom bytíku v Dome sociálnych služieb pestuje.

Drobučká Milka je pôvodom z Horných Hámrov, no vyrastala v Jelšave. „Chcela som byť učiteľka. Študovala som na pedagogickej škole v Košiciach, no narodila sa sestrička Evička a vrátila som sa pomáhať mame,“ rozpráva Milka. Po čase ju oslovili z Magnezitky. „Nastúpila som do ambulancie ako sestrička. Veľa som sa tam naučila, mali sme röntgen a všetko vybavenie. Raz som veľmi zmokla a skončila som na pol roka so zápalom pľúc v nemocnici. Moje miesto obsadili,“ pokračuje Milka, ktorá sa nevzdala a išla do školy detských sestier v Košiciach. Keďže mala prax, štúdium zvládla výborne. Dostala sa do jasiel v Spišských Matejovciach, do Mlynice, do Svitu a nakoniec do Revúcej. „Tam prišli na to, že vedúca robí nejaké kšefty a na jej miesto som nastúpila ja. Stala som sa najmladšou vedúcou jaslí v Košickom kraji ako devätnásťročná,“ pousmeje sa Milka.

Život s tyranom

Na zábave sa zoznámila s budúcim mužom Rudim. „Keďže začal chodiť k nám domov, otec povedal, že by bola hanba, keby som si ho nezobrala. Ako 23-ročná som sa proti svojej vôli vydala a prišla dcéra Jarka,“ spomína Milka. Presťahovali sa do Vištuku a pracovať začala v Nemocnici v Modre na detskom oddelení. „Manžel bol surový, začal holdovať alkoholu a chodil po zábavách. Musela som mu odovzdávať všetky peniaze,“ opisuje Milka, ktorá už vtedy rozmýšľala, ako sa z toho dostane. Keď mala 29 rokov, narodil sa syn Feďko. „Ako päťročný dostal horúčky a lekári mu určili nesprávnu diagnózu. V Bratislave prišli na to, že mu zlyhávajú obličky,“ hovorí smutne Milka.

Záchrana mala byť v Košiciach. „Nemala som žiadne peniaze, tak som porozdávala všetky šperky čo som na sebe mala, aby som zaplatila lietadlo. Keď sme tam prišli, lekár, ktorý nás mal prijať bol v Bratislave. Vedela som, že už je neskoro. Nechcela som, aby Feďko zomrel v nemocnici. Dali mi sanitku a išli sme do Jelšavy za mamou. Tá bola šťastná keď som prichádzala a niesla Feďka v náručí. To ešte netušila, že po ceste skonal,“ hovorí Milka, ktorá ešte nevedela, že čaká Riška. Keď s vrátila domov, sused jej prezradil, že jej manžel na Veľkú Noc Feďka veľmi zbil. „Asi mu narazil aj obličky. Odvtedy som muža vnímala ako čerta a vrátiť som sa nedokázala,“ vysvetľuje Milka, ktorá skončila na psychiatrii, kde jej pomohli a navrhli, že jediné riešenie je rozvod. „Keď sa narodil Riško, rozviedli nás,“ hovorí Milka, ktorá začala robiť v ambulancii lekára, ktorý sa stal jej veľkou láskou a druhým manželom. „S Imriškom sme chodili po horách, boli sme šťastní až kým po dvoch rokoch nedostal rakovinu a nezomrel,“ povedala Milka.

Terapia kvetmi

Začala pracovať ako zdravotná sestra na psychiatrii. „Aj z vďaky, že mi pomohli aj preto, lebo tam bol lepší plat. Už som nikoho nechcela, lebo mala som aj zlého muža, aj dobrého a to naozaj stačí,“ usmeje sa Milka. Pred 25. rokmi sa presťahovala do domu Sociálnych služieb v Pezinku. „Nechcela som byť nikomu na obtiaž a tu mám svoje kvety. Investujem do nich všetky peniaze a každý kto za mnou príde dostane pre radosť kvet. Keď niečo potrebujem syn Riško mi to prinesie a s dcérou Jarkou si voláme. Chodia za mnou aj vnúčence,“ hovorí Milka.