Mladá Miška ochrnula na Cypre: Prečo musí prosiť o peniaze na operáciu?!

Statočne sa pasuje s osudom. Už je to viac ako 7 rokov, keď sa do povedomia Slovákov dostala krásna Miška (26) z Veľkého Kýru (okr. Nové Zámky).

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Dievčina nečakane ochrnula na Cypre a od toho okamihu sa jej život zmenil na nepoznanie. Podstúpila množstvo rehabilitácií, veľa nocí strávila v nemocnici, no stále potrebuje invalidný vozík.Jej pravá ruka ju totiž stále neposlúcha, trpí bolesťami a práve zákrok s názvom Ulzibat jej má uľaviť. Žiaľ, zákrok si rodina musí zaplatiť.

Život sa s ňou nemazná! Miška (26) pred siedmimi rokmi ochrnula na Cypre. Doteraz neznámy vírus ju absolútne ochromil a začal sa boj o zdravie a život. Statočná dievčina ho však zvláda s obrovskou pokorou a úsmevom. Vpred ju posúva i nespočetné množstvo rehabilitácií. Žiaľ, nie na všetko zaberajú, a tak teraz potrebuje operáciu. „Od môjho ochrnutia uplynulo sedem a pol roka a ja sa od tej doby trápim s pravou rukou, ktorú nemôžem ani zdvihnúť, ani vystrieť. Moje rameno je vyluxované, kĺb nie je na mieste a za to všetko môžu silné svalové kontraktúry,“ vysvetľuje. Problém skúšala vyriešiť aplikovaním botoxu do oblasti a tiež cvičením, no efekt vydržal len veľmi málo a skôr uškodil.