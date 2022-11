Vláda ponúka lekárom vyššie platy: Bude im stačiť 747 € navyše a môže si to štát dovoliť?

Lekári sa s vládou stále nedohodli. Rokovania Lekárskeho odborového združenia s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským, ministrom financií Igorom Matovičom a premiérom Eduardom Hegerom ešte nie sú uzavreté.

Kým premiér tvrdí, že dohoda na siedmich požiadavkách už existuje a otvorená je len otázka platov, lekári to vidia trochu inak. Šéf odborárov Peter Visolajský síce pripúšťa, že v pondelok pravdepodobne k dohode dôjde, rozhodne však neskáče od nadšenia.

Vláde vyčíta, že si riešenie problému necháva na poslednú chvíľu. Osem požiadaviek, ktoré predložilo vláde Lekárske odborové združenie (LOZ) ešte v lete, zostáva stále predmetom rokovania. Minister financií Igor Matovič teraz predstavil konkrétne číslo, o ktoré by sa mali platy lekárov zvýšiť. Platy by sa mali zvýšiť o 747 eur.

Išli vraj za hranu možného

Podľa statusu premiéra Hegera by sa priemerný plat lekára v nemocnici s príplatkami mal zvýšil o 797 eur. Matovič tvrdí, že priemerný plat lekára v nemocnici s príplatkami by po dodatočnom zvýšení mohol byť v budúcom roku 4 240 eur v hrubom, pričom dnes je to 3 493 eur. Toto navýšenie podľa neho obsahuje valorizáciu, už prijatú zmenu zákona a novú ponuku, ktorá vyplynula z terajších rokovaní.

Ako tvrdí, základný plat atestovaného lekára v nemocnici s 20-ročnou praxou by mal bez príplatkov vzrásť o 35 %. Namiesto súčasných 2 606 eur by tak predstavoval sumu 3 512 eur. Šéf LOZ Visolajský však tieto čísla popiera. „Ponuku, ktorú sme včera dostali, keď prerátame na jedného atestovaného skúseného lekára, tak sa to na jeho základnej mzde prejaví asi 280 eurami navyše v hrubom,“ povedal.

Zvýšenie platov by si podľa Matoviča celkovo vyžiadalo približne 300 miliónov eur zo štátneho rozpočtu. „Išli sme za hranu možného,“ povedal minister. Premiér Heger poprosil lekárov, aby ponuku prijali a svoje výpovede stiahli. „Aby sme v pondelok mohli nájsť dohodu,“ apeloval na lekárov šéf kabinetu.

Protestovali pred Úradom vlády

Napriek avizovanej blížiacej sa dohode LOZ nezrušilo svoj protest pred Úradom vlády plánovaný na 17. novembra. „Politici nás dohnali až sem na tribúnu, aby sme mohli dobre liečiť,“ povedal na zhromaždení Visolajský. „Ani sedem požiadaviek nie je splnených,“ vyhlásil na proteste s tým, že návrh platov, ktorý lekári dostali od vlády, ich nemotivuje k tomu, aby ostali v nemocniciach.

„Vláda to vyhrocuje úplne zbytočne do posledného dňa. Beriem to ako veľmi nezodpovedné - odsúvať to na poslednú chvíľu, do pondelka,“ reagoval pre Nový Čas. Začiatkom októbra podalo hromadné výpovede ako akt protestu vyše 2 100 lekárov z 31 slovenských nemocníc a od decembra by mali opustiť pracoviská.

Tlak lekárov má šancu byť úspešný

Dušan Zachar, analytik INEKO

- Ukazuje sa, že ten najkruciálnejší bod sú platy lekárov. Treba sa pozrieť aj na to, čo si môže Slovenská republika dovoliť, aká je výkonnosť lekárov a aké sú možnosti okolitých konkurenčných krajín zamestnať ich. V tomto zmysle treba hodnotiť aj prípadný návrh vlády. Je evidentné, že tlak lekárov, ktorý si zobral za rukojemníkov pacientov, má šancu byť úspešný. Podľa mňa aj pre pacientov však bude oveľa zásadnejšie, či to skutočne povedie k zlepšeniu podmienok pre pacientov, a nielen pre lekárov, tak, ako to samotní lekárski odborári deklarujú. Deklarujú to, samozrejme, aby vyzerali v očiach verejnosti dobre a nevyzerali ako egoistickí vyjednávači. Bude treba sledovať aj zlepšovanie podmienok pre pacientov, aby verejné prostriedky nevyšli nazmar.

Je to zbytočné naťahovanie času

Peter Visolajský, predseda Lekárskeho odborového združenia

Blížite sa s vládou k dohode?

- Vidno, že vláda konečne začína k riešeniu pristupovať konštruktívne. Máme osem bodov, v stredu sme preberali predovšetkým mzdy lekárov, ale nie je ešte dohoda ani v tých ostatných siedmich veciach. Myslím, že sa začíname približovať k dohode, aj keď sme čakali, že vláda sa k tomu kompromisu bude približovať rýchlejšie. Je to zbytočné naťahovanie času. Pán premiér aj pán minister financií si vybrali čas do pondelka, hoci minister zdravotníctva upozornil, že v pondelok už musí dať jasný rozkaz pre nemocnice na odkladanie operácií a presúvanie pacientov, čo je veľká nepríjemnosť pre všetkých. My sme ho žiadali, aby sme sa stretli skôr, aj na druhý deň, ale, žiaľ, dali nám termín až na pondelok.

Akú ponuku ste dostali od vlády? Igor Matovič hovorí o zvýšení platov lekárov o 747 eur.

- My sme vysvetľovali pánovi Matovičovi aj ostatným, že v číslach, ktoré uvádzajú, je veľa nepresností, zavádzania až hoaxov. Aj keď sa nám podarilo presvedčiť pána ministra a vysvetliť mu, že je tam veľa skreslení, ktoré zámerne používa, napriek tomu to zopakoval na tlačovke. Nepríde mi to ako konštruktívny prístup. Porovnáva neporovnateľné, pretože v tých sumách, ktoré oni uvádzajú, sú obrovské nadčasy, na Slovensku ide až o nezákonné nadčasy, ktoré by ani lekár nemal podľa zákona odpracovať. Ak by sme sa mali priblížiť k sumám, ktoré pán Matovič ukazuje, tak je to za cenu prekročenia všetkých zákonných limitov a za cenu ohrozenia pacienta, pretože prepracovaný a unavený lekár je nebezpečný lekár.

Priblížia sa teda mzdy slovenských lekárov k platom českých lekárov?

- V českých nemocniciach je o 16 % lekárov viac ako na Slovensku v prepočte na počet obyvateľov a pán Matovič hovorí o priemernej mzde českého lekára v priemernej nemocnici, pričom navýšenie mzdy lekára na Slovensku je podľa mňa maximálny plat v nemocnici. Takže porovnáva priemerný plat s maximálnym a tvrdí, že to je priblíženie sa k českému. Tie čísla sú teda až nehodné ministra financií, je to ťažké zavádzanie.