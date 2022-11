Napätie eskaluje, lekári vyšli do ulíc: Protest ako posledné varovanie?!

Lekári a zástupcovia ďalších zdravotníckych profesií na štvrtkovom protestnom zhromaždení pred Úradom vlády SR v Bratislave apelovali na vládu, aby riešila stav slovenského zdravotníctva.

Hovorili o nedostatku personálu, vyčerpaní zdravotníkov, zbytočných úmrtiach i potrebe dialógu. Protest zvolalo Lekárske odborové združenie (LOZ), ktoré po hromadných výpovediach trvá na splnení ôsmich požiadaviek na zlepšenie situácie v sektore.

Predseda lekárskych odborárov Peter Visolajský vysvetlil, že cieľom je nastaviť systém tak, aby lekári po ukončení štúdia a atestácii mali motiváciu zostať na Slovensku. K ponuke na zvýšenie platov, ktorú na stredajšom (16. 11.) rokovaní predstavil minister financií Igor Matovič (OĽANO), zatiaľ nezaujal jednoznačné stanovisko, čaká na reakcie lekárov, ktorí podali výpovede.

"Ponuku, ktorú sme včera dostali, keď prerátame na jedného atestovaného skúseného lekára, tak sa to na jeho základnej mzde prejaví asi 280 eurami navyše v hrubom," tvrdí Visolajský. Nestotožňuje sa so sumami, s ktorými kalkuluje šéf financií. Poukázal na to, že zahŕňajú aj odmeny za nadčasy, ktoré sú často nezákonné a kamuflované.