Problém alkoholu za volantom sa dá riešiť: Karas navrhuje pozmeniť zákon

Problematiku trestania alkoholu za volantom je potrebné riešiť komplexne v novele Trestného zákona. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol minister spravodlivosti Viliam Karas. Priblížil, že návrh upravujúci tresty opitým vodičom by mohol byť predstavený v najbližších týždňoch.

"Budem navrhovať koaličnej rade a premiérovi, aby aj táto vec bola riešená komplexne v novom Trestnom zákone. Aby sme nešli do parciálnej urýchlenej zmeny. Chcem zásadne pristúpiť k zmene trestnej politiky," priblížil Karas. O problematike trestania alkoholu za volantom komunikoval s ministrom vnútra Romanom Mikulcom (OĽANO) a vedením Policajného zboru.

"Bolo to veľmi efektívne, vecné rokovanie, kde sme si prešli vzájomné pozície. Tým, že je to prierezová téma, čiastočne zasahuje do rezortu vnútra, čiastkovo, čo sa týka trestania prečinov a trestných činov, do rezortu spravodlivosti," podotkol s tým, že o obsahu návrhov bude po predložení koaličnej rade a premiérovi Eduardovi Hegerovi (OĽANO) informovať verejnosť. Malo by sa tak stať do dvoch mesiacov.