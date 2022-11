Varovanie ÚRSO pred obrovským nárastom cien plynu: Dáme za teplo navyše desiatky eur mesačne?!

Bude to také drastické? Už o pár týždňov by sa slovenské domácnosti mali dozvedieť základnú informáciu, ktorá ovplyvní ich rozpočty na budúci rok.

Šéf ÚRSO Andrej Juris upozorňuje na to, že niektorým domácnostiam by mohlo teplo zdražieť aj o 600 %. Uviedol, že jeho inštitúcia dostala od teplárov po Slovensku približne 490 cenových návrhov a situáciu vidí dramaticky. „Z tých 490 cenových konaní je priemerný nárast ceny tepla pre domácnosti okolo 94 %. Pre priemernú domácnosť v bytovke by to znamenalo nárast nákladov na teplo mesačne o 56 eur,“ povedal Juris pre portál venergetike.sk. Na Slovensku je okolo 800 lokalít, kde dostávajú domácnosti teplo cez centrálne zásobovanie.

Juris tvrdí, že niekde cena za teplo aj poklesne, ale veľa regiónov je takých, kde extrémne vzrastie. „Veľmi zlá situácia je na druhej strane spektra, kde pri 50 teplárenských podnikoch s najväčším nárastom ceny je v priemere nárast cien tepla pre domácnosti až o 300 %. Takáto výška nárastov cien je z nášho pohľadu neakceptovateľná, keďže priemerná rodina by si priplatila za teplo mesačne zhruba o 144 eur. Evidujeme pri niektorých teplárenských spoločnostiach nárast cien tepla až o 600 %,“ konštatoval Juris.

V súčasnosti ÚRSO rokuje s ministerstvom hospodárstva a so zástupcami teplárov, aby sa energie zastropovali. „Z nášho pohľadu by bolo vhodné, keby štát legislatívne ustanovil, že medziročná zmena ceny tepla by mohla byť nanajvýš napríklad o 25 %,“ uzavrel Juris s tým, že nechce konkretizovať, v ktorých lokalitách Slovenska hrozí dramatický nárast cien tepla.