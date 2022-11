Bittó Cigániková bez servítky zhodnotila kolegov: Kopanec pre OĽaNO a ostré slová o Matovičovi

Šéf poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš berie za slovo predsedu Sme rodina a parlamentu Borisa Kollára, že nebude hlasovať za odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO).

Šipoš preto očakáva, že minister ostane vo funkcii. Jana Bittó Cigániková (SaS) kritizuje členov vlády, tvrdí, že by hlasovala za odvolanie Mikulca, ale aj iných.

"Beriem za slovo Borisa Kollára, ktorý povedal, že nebude hlasovať za odvolanie Romana Mikulca. My ho, samozrejme, podporíme, takže očakávam, že ostane vo funkcii," povedal Šipoš v utorok novinárom. Ak by niektorí poslanci Sme rodina hlasovali za jeho odvolanie, išlo by podľa neho o porušenie koaličnej zmluvy.

Kollár už minulý týždeň avizoval, že poslanci za Sme rodina sa pri hlasovaní o odvolávaní ministra vnútra zdržia. Pripúšťa, že jeden alebo dvaja jeho poslanci môžu hlasovať za.