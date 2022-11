Saková naložila Mikulcovi: Výhovorky?! Prezradila informáciu, ktorú malo ministerstvo dostať už v júli

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) sa pri probléme nelegálnej migrácie nemôže vyhovárať na nepredvídateľnú medzinárodnú situáciu ani na predchádzajúce vlády. V diskusii v pléne Národnej rady (NR) SR k návrhu na jeho odvolanie to povedala poslankyňa a exministerka vnútra Denisa Saková.

"Stali sme sa obľúbeným koridorom nelegálnej migrácie do Nemecka a za toto treba prebrať zodpovednosť," vyhlásila Saková s tým, že nelegálna migrácia ďalej do Európy tu vždy bola, je a bude. "Záleží len na človeku, ministrovi vnútra a vláde, ako sa s ňou vysporiadame. Čím viac ju utlmíme, tým bude menšia," dodala.

To, čo sa dnes deje na Slovensku, sme podľa Sakovej nevideli za posledných 15 rokov od nášho vstupu do Schengenu. Ani v krízových rokoch 2015 a 2016 sme podľa nej neboli svedkami takejto migrácie. Tvrdí, že ministerstvo vnútra malo už v júli tohto roka informáciu, že nelegálna migrácia stúpla o 170 percent a v septembri to malo byť už o 290 percent.

"Ministerstvo vnútra bolo už v lete upozorňované zo strany Českej republiky i mimovládnych inštitúcií, že sa migračná vlna bude zväčšovať," pripomenula Saková s tým, že minister nekonal, nerobil opatrenia ani neapeloval na vládu, čím podľa nej opäť ukázal svoju nekompetentnosť a neschopnosť.