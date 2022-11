Podľa Bittó Cigánikovej uznesenie zlepšuje vyjednávaciu situáciu lekárov: V čom vidí problém?

Uznesenie o kríze v zdravotníctve zlepšuje vyjednávaciu situáciu lekárov. Vyhlásila to poslankyňa Jana Bittó Cigániková (SaS), ktorá víta tlak na vládu. Uznesenie prijaté parlamentom inicioval Smer-SD.

Podporili ho aj poslanci za Sme rodina, Zuzana Šebová (Sme rodina) označila jeho znenie za správne. Dodala, že Sme rodina za ministrom Vladimírom Lengvarským (nominant OĽANO) stojí.

Uznesenie podľa Bittó Cigánikovej hovorí o podmienkach Lekárskeho odborového združenia (LOZ), preto zlepšuje jeho pozíciu a vláda by sa podľa toho mala zariadiť. Väčšinu bodov uznesenia nepovažuje poslankyňa za problém. "Je len dobré, že je na to tlak," povedala po hlasovaní. Posledný bod označila za problematický. Týka sa podľa nej automatického zvyšovania platov lekárov bez ohľadu na to, či je lekár dobre hodnotený, pričom by to stálo množstvo peňazí. Dodala, že vláda sa môže dohodnúť akokoľvek, hoci Národná rada (NR) SR prijala uznesenie. "Parlament je síce nadriadený vláde, ale to uznesenie neprikazuje, nepíše konkrétny návrh zákona, zaväzuje riešiť niektoré situácie. Ako ich bude vláda riešiť, je na nej samotnej," skonštatovala.

Uznesenie spolu s požiadavkami LOZ riešia podľa nej systémové veci, ktoré sa mali robiť vyše desiatich rokov. "SaS sa ani neprezentovala, ani nehlasovala, pretože si nemyslíme, že je bez viny či OĽANO, alebo Smer-SD," priblížila.

Šebová odmieta, že by poslanci Sme rodina vysielali hlasovaním signál, že rokovania sú nedostatočné. "Pán Lengvarský má od nás plnú podporu a myslíme si, že robí veci dobre, ale v mnohých veciach nemôže rozhodnúť, keď nemá za sebou nikoho," uviedla pred novinármi s tým, že minister robí, čo môže.