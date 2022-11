Fico vykypel na mimoriadnej schôdzi k odvolávaniu Mikulca: Absolútne zlyhanie a medzinárodná blamáž!

Líder Smeru-SD Robert Fico vyčíta ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi (OĽANO) absolútne zlyhanie pri nelegálnej migrácii. Situáciu podľa neho šéf rezortu nezvláda a musí byť odvolaný.

Hovorí o medzinárodnej hanbe, ktorej je Slovensko vystavené. Skonštatoval to v úvode diskusie o návrhu na odvolanie Mikulca. "Mikulec spôsobil Slovensku nielen medzinárodnú blamáž pri 15. výročí vstupu Slovenska do Schengenu. Je to neschopný minister. Nechráni hranice s Maďarskom," vyhlásil Fico.

Dodal, že rezort vnútra nie je pod jeho vedením schopný chrániť občanov SR. Fico kritizoval aj vyjadrenia Mikulca a jeho nominantov v súvislosti s migráciou a Českou republikou. Poukázal aj na situáciu v českom pohraničí. Odmieta tiež, aby sa slovenské orgány vyhovárali na Maďarsko, že odmieta plnenie readmisných dohôd.

Šéf Smeru-SD okrem iného skonštatoval, že vláda SR nie je schopná plniť si povinnosti plynúce zo schengenských zmlúv a zabezpečovať vnútorné hranice SR s Maďarskom. Hovorí o potrebe výmeny vlády. Argumentuje hroziacim sa zhoršením situácie s nelegálnou migráciou. Obáva sa, že opätovne budú na stole povinné migračné kvóty a že súčasné vedenie štátu sa voči tomu nepostaví a odsúhlasí ich.