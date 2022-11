Manželia Pavel († 60) a Marta († 56) sa udusili vo vlastnom dome: Zabili ich pec a komín?

Kúrenár s manželkou sa udusili splodinami horenia. Cez víkend sa v rodine Voletzovcov zo Zvolenskej Slatiny (okr. Zvolen) odohrala rodinná tragédia, pri ktorej o život počas spánku prišli manželia Pavel († 60) a Marta († 56). Ich syn Pavel ml. (34) bojuje v nemocnici o život.

Podľa susedov sa mohli udusiť zo zle nainštalovanej pece a z mizerne odvetrávaného komína. Keď kúrenár Pavel neprišiel do práce, začal ho zháňať kolega.

„Sused nenastúpil do práce, kúrieval v teplárni, a tak mu volal kolega, no nezohnal ho. Prišiel k ich domu, ale nik mu neotváral. Zalarmoval preto dcéru a volal aj záchranku,“ prezradil sused Peter. Dcéra Michaela otvorila dom a naskytol sa jej hrôzostrašný pohľad - rodičia ležali mŕtvi v posteli a brat bol neďaleko v bezvedomí. Skončil v banskobystrickej nemocnici.

„Pacient je hospitalizovaný na II. internej klinike, jeho stav je vážny,“ informovala hovorkyňa Rooseveltovej nemocnice Ružena Maťašeje. Podľa policajnej hovorkyne Márie Faltániovej sa manželia pravdepodobne udusili splodinami horenia. Rodina si kúrila v peci na pevné palivo, ktorá bola prerobená aj na plynovú.

„Na dome susedovcov nie je viditeľne v poriadku komín. Keď zakúrili, veľmi sa z neho dymilo. No dym nešiel len hore komínom, ale kade-tade. Vyzerá to tak, že nemali v poriadku strechu a komín,“ doplnil sused, podľa ktorého to boli dobrí ľudia. „Ich syna asi pred 3 - 4 rokmi zrazil kamión, prežil vtedy klinickú smrť,“ ozrejmil Peter. Smrťou manželov a otrávením syna sa zaoberá aj polícia, ktorá začala trestné stíhanie pre usmrtenie a ublíženie na zdraví.