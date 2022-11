Krompachmi otriasla vražda tínedžerky († 17) i jej nenarodeného bábätka: Desivé slová jej sestry!

Strašná rodinná tragédia! V Krompachoch došlo v nedeľu skoro ráno k obrovskému nešťastiu. V jednom z domov prišla o život tehotná tínedžerka Marcela († 17). Podľa svedkov ju mal dobodať nožom jej druh Erik (19), ktorého zadržali policajti.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Sestra obete spomína na posledné okamihy, keď Marcelu († 17) videla živú. Po polnoci odprevadila sestru domov k jej druhovi. „Erik bol však zrejme opitý a nahneval sa na mňa. Vybehol von s palicou a bil ma po tele. Stále mám ešte modriny aj na nohách. Možno by ma bol aj zabil, no zabránil mu v tom jeho otec, ktorý mi pribehol na pomoc,“ hovorí Daniela (18).

Erik podľa jej slov následne vbehol do domu za svojou tehotnou družkou. Následne došlo k dráme s tragickým koncom. Daniela sa z nešťastia doteraz nespamätala. Na nový prírastok do rodiny sa podľa jej slov tešili. „V marci mala porodiť dievčatko,“ zúfa si.

Erikov otec Gustáv (70) nechápe, čo sa stalo. „Syn bol so švagrami a asi popíjali, ale ukázal mi aj chrbát, že bol zbitý. Zrejme ho to nahnevalo, a keď došla Daniela, tak ju začal biť palicou. Zabránil som horšiemu, ale vytrhol sa mi a utekal dnu do domu, a keď som vošiel dnu aj ja, Marcela už ležala na zemi mŕtva,“ vraví.