Hokejisti HC Košice vymenili ľadovú plochu za mólo: Hráči by sa uživili aj v módnom priemysle!

Bolo to náročnejšie, než očakávali! Hokejisti HC Košice sa v rámci business cocktailu partnerskej spoločnosti predviedli na módnej prehliadke. S akými pocitmi sa prechádzali po móle?

Snažil som sa o kamenný výraz



Útočník Michal Chovan (34)



Nervozita tam bola rovnaká ako počas hokeja. Na to, že sme boli na móle prvýkrát, sme to všetci zvládli dobre. Snažil som sa udržať kamenný výraz modela, zo začiatku to išlo, ale potom prišli výkriky z publika a smiech a bolo to ťažšie a ťažšie. Nechápem, ako to profesionálne modelky zvládajú.

Bolo to prvý- aj poslednýkrát!



Útočník Marek Bartánus (35)



Bolo to niečo nové, zažili sme kopu zábavy. Mali sme tu veľa známych, a keď začali kričať, tak som smiech neudržal... Nemyslím si, že ma niekto niekedy ešte zavolá, aby som bol modelom. Netrénoval som chôdzu, snažil som sa ísť prirodzene. Pre mňa je takýto modeling prvý, ale aj posledný raz.

Užil som si to



Brankár Jaroslav Janus (33)



Bola to celkom dobrá a príjemná zmena. Život nie je len hokej. Bolo to super, užil som si to, zrejme ako všetci prítomní. Pred podujatím nám hovorili, ako a čo máme robiť, ako chodiť, takže, samozrejme, bol tam aj trošičku stres, ale povedali sme si, že ideme do toho.

