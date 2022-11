Vlčan prichádza s novinkou v súvislosti vnadiskami v poľovných revíroch: Pomôcť má aplikácia

Kontrolu vnadísk v poľovných revíroch má uľahčiť elektronická aplikácia, ktorú pripravilo Národné lesnícke centrum (NLC).

Predstavil ju v pondelok v Šaštíne-Strážach minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan (nominant OĽANO) za účasti generálneho riaditeľa sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Tibora Jančoka a generálneho riaditeľa NLC Petra Balogha. Aplikácia je podľa Baloghových slov publikovaná na stránkach NLC.

"V Národnom lesníckom centre sme vyvinuli aplikáciu, ktorá zaznačuje umiestnenie vnadísk v poľovných revíroch. Treba vedieť, že na Slovensku máme približne 4,5 milióna hektárov (ha) poľovných plôch a až na 71 % je možný chov diviačej zveri. Na každých začatých 300 ha je možnosť zriadiť jedno vnadisko, aby sa uľahčil odlov diviačej zveri. Problém riešime predovšetkým pre šírenie afrického moru ošípaných (AMO), ktorý ohrozuje aj komerčné chovy ošípaných," priblížil Vlčan.

Agrorezort podľa Vlčana práve preto vyvinul aplikáciu, ktorá má pomôcť "zdisciplinovať poľovníkov, aby vnadiská zriaďovali v súlade s platnou legislatívou a používali to, čo je na vnadenie zo zákona povolené, tak, aby sa na vnadiská neumiestňovali nadbytočné množstvá krmív". "To by mohlo spôsobovať prikrmovanie inej raticovej zveri. Treba rozlišovať medzi vnadiskami, ktoré slúžia na to, aby bol umožnený odlov diviačej zveri, a medzi rumoviskami, ktoré sa môžu používať v zimnom období," vysvetlil agrominister.