Doprava v Bratislave sa na niektorých miestach spomaľuje a tvoria sa kolóny. Informuje o tom Zelená vlna RTVS aj Stella centrum.

Kolóna je na bratislavskej diaľnici D1 za exitom Gagarinova v smere na Prístavný most do Petržalky. Stella centrum hlási zdržanie do desať minút.

Taktiež desaťminútová kolóna je na vjazde do Bratislavy po diaľnici D2 v smere od Malaciek. Vodiči si do 15 minút počkajú na Račianskej ulici.