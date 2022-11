Prečo museli tatranské hotely zatvoriť? Vieme, čo sa deje vnútri! Veľký prehľad najobľúbenejších zariadení

Letná sezóna aj s jej jesenným predĺžením definitívne skončila a Tatry sa pripravujú na zimu. Okrem lyžiarskych stredísk a technických zariadení sa na turistov chystajú aj hotely. Niektoré však museli zatvoriť. Hlavným dôvodom je úspora nákladov na energie a nízka vyťaženosť pre chýbajúce kongresy a firemné akcie Preto tento čas využívajú na dôkladnú prípravu izieb a ostatného vybavenia pre turistov, a na odstránenie menších nedostatkov, ktoré v priebehu roka vznikli.

Niektoré hotely a zariadenia sú v súčasnosti zatvorené. Nie však výhradne kvôli šetreniu, ale veľa z nich tento čas využíva na prípravu ubytovania na zimnú sezónu.

„Prebieha v nich oprava sanity, inventáru a zamestnanci čerpajú dovolenku. To, že boli ubytovacie zariadenia v mimosezóne v Tatrách zatvorené, bola bežná prax. Možno ich je v súčasnosti o niečo viac, je to predovšetkým pre výpadky kongresov a iných akcií. Neznamená to ale, že sa v Tatrách turista neubytuje, alebo sa zariadenia už neotvoria. Na začiatok lyžiarskej sezóny, Vianoce, Silvestra a zimu budú Vysoké Tatry plne pripravené, vrátane hotelov,“ konštatovala riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Vysoké Tatry Lucia Blašková.

„Aj naša organizácia sa snaží pripraviť sa tak, aby sme dosiahli čo najlepší výsledok a dotiahli k nám čo najviac turistov, ktorí by odchádzali maximálne spokojní,“ dodala.

Prečo nájdete v novembri v Tatrách niektoré hotely zatvorené, nám objasnil aj Martin Novotný, člen prezídia Asociácie hotelov a reštaurácií. „November patrí vo Vysokých Tatrách k najslabším mesiacom, čo sa týka vyťaženosti ubytovacích zariadení. Viacerí hotelieri preto zatvárajú prevádzky a vykonávajú pravidelnú údržbu či potrebnú prerábku, ktorá nie je možná počas bežnej sezónnej prevádzky. Dôvodmi na dlhšiu odstávku sú aj privysoké náklady na energie, a tak môžu niektorí zamestnanci čerpať zaslúženú dovolenku. V decembri budú hotely opäť vítať hostí v zmenenom šate a pod snehovou prikrývkou,“ uzavrel.

Robíme generálne upratovanie

Hotel Lomnica, Tatranská Lomnica

Status: zatvorený

Aj tento veľký komplex od začiatku októbra až do konca novembra stíchne. Dôvodom je rekonštrukcia a generálne upratovanie. Brány otvorí 1. decembra pred zimnou sezónou. „Letná sezóna sa už začala podobať na tú predcovidovú, v návštevnosti bola priaznivá a my veríme, že našich hostí budeme môcť opäť plne uspokojiť už od 1. decembra,“ konštatovala Zuzana Dobránszka z marketingu Hotela Lomnica.

Ide o jeden z najstarších a najluxusnejších tatranských hotelov. Má 66 izieb, štýlovú kaviareň, reštauráciu, vináreň a hotelové chodby sú aj výtvarnou galériou.