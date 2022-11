Slovensko sa opäť zahalí do hmly, meteorológovia vydávajú výstrahu: Pozor najmä na cestách

Na celom území Slovenska sa môže tvoriť hmla. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal od 21.00 h výstrahu prvého stupňa. Tá by mala predbežne platiť až do nedeľného (13. 11.) poludnia.

SHMÚ o tom informuje na svojom webe. Dohľadnosť pri hmle odhadujú meteorológovia na 50 až 200 metrov. "Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity," pripomína SHMÚ. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je podľa meteorológov v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. Martin na bielom koni neprišiel: Snehová prikrývka sa vyskytla iba v niektorých oblastiach