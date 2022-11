Košice dostali od Márie skutočne obrovský darček: Ich námestie teraz zdobí 20 metrový...

Domáci sa môžu kochať vianočnou nádherou. Až 20 metrov vysoká jedľa duglaska stojí pred košickým obchodným centrom v najväčšej košickej mestskej časti Západ. Symbol Vianoc dostali všetci Košičania darom od seniorov Štefana (78), Viery (73) a jej netere Márie (64).

Strom pri ich dome rástol vyše 40 rokov, no vzrastom už predstavoval potenciálne nebezpečenstvo, a tak sa ho rozhodli vypíliť. Mária (64) spomína, že jedľa na ich pozemku rástla už pred 40 rokmi, keď sa do domu nasťahoval jej strýko Štefan s manželkou Vierkou. Prečo sa ho rozhodli spíliť?

„Už dlhšie sme rozmýšľali, že s tým stromom musíme niečo urobiť, pretože je už veľmi vysoký a má veľmi bohatú korunu. Mať ho na pozemku už bolo aj trošku nebezpečné pre nás i okolie. Keď nás oslovili, či by sme nechceli stromček darovať, súhlasili sme,” zhodnotila Mária. Priznala, že za jedličkou im bude smutno. „Ale ak to má byť na dobrý účel, na konci života bude slúžiť ako krásny symbol Vianoc pre všetkých Košičanov, budeme ako rodina len radi,“ dodala.

Spílenie, prevoz, ako aj osádzanie stromu zabezpečoval Košičan Peter Franko (66), ktorý sa tejto činnosti venuje už viac ako 15 rokov. „Tento rok postavíme v najväčšej košickej mestskej časti Západ pred obchodným centrom 20 metrov vysokú a vyše 40 rokov starú jedľu duglasku. Jej prevoz z frekventovanej ulice neďaleko polikliniky bol síce komplikovaný, no zvládli sme to,“ uviedol Franko s tým, že so zdobením stromčeka sa začne už 16. novembra a o niekoľko dní neskôr by okolo jedličky malo postupne začať vyrastať vianočné mestečko.