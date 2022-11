Fico považuje za dôležité odvolať Mikulca: Ministrovi venoval drsnú urážku, rypol si aj do SaS

Predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico považuje za dôležité odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO). Poukázal na riadenie rezortu a nezvládanie situácie s migráciou. Deklaroval, že Smer-SD v utorok (15. 11.) na mimoriadnu schôdzu Národnej rady (NR) SR príde a chce rokovať.

"Mikulec mal podať demisiu, ale nemá na to mentálne vybavenie," skonštatoval Fico. Poukázal na to, že ani po rokovaní premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) s predsedom českej vlády Petrom Fialom sa nezrušia kontroly na slovensko-českej hranici. Fico skonštatoval, že ak by Česi kontroly zrušili, automaticky by ich zaviedlo Nemecko na ich hraniciach. Zlej situácii na hraničných priechodoch sa podľa neho mohla vyhnúť aj slovenská vláda, považuje to za prejav neschopnosti.

Líder Smeru-SD tiež reagoval na výzvu poslancov SaS, aby sa opozícia v utorok nezúčastnila odvolávania Mikulca rovnako ako oni, čím by sa rokovanie presunulo na neskôr. Fico zdôraznil, že sa nebude prispôsobovať strane, ktorá nevie, čím vlastne je. Liberáli sa podľa neho musia rozhodnúť, či sú opozícia alebo koalícia. Za dôležité považuje rokovať o Mikulcovom odvolaní už v utorok. Otázne je podľa neho, kedy sa bude hlasovať.

Minister vnútra už uviedol, že je pripravený čeliť odvolávaniu. Hovorí o legitímnom práve opozície, ale aj o klamstvách jej predstaviteľov. Slovensko podľa Mikulca migračnú vlnu zvláda dobre. Poukázal napríklad na policajné hliadky po celom Slovensku na zachytávanie migrantov, spoločné hliadky s Maďarskom, ako aj na policajtov na srbsko-maďarskej hranici na posilnenie vonkajšej hranice. Slovensko podľa neho vytvára tlak na riešenie situácie zo strany Európskej komisie.

Vláda už návrh na Mikulcovo odvolanie rovnako odmietla.