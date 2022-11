Ako bude postupovať Sme rodina pri odvolávaní Mikulca? Tvrdá kritika na adresu SaS

Bratislava 11. novembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR za Sme rodina sa pri hlasovaní o odvolávaní ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) z funkcie zdržia. Novinárom to povedal predseda Sme rodina a parlamentu Boris Kollár. Pripúšťa, že jeden alebo dvaja jeho poslanci môžu hlasovať za.

"Pri odvolávaní sme korektný koaličný partner. Nebudeme odvolávať ministra našej vlády. Máme veľké výhrady voči vedeniu tohto ministerstva. Zdržíme sa a možno jeden, dva prípady sú také, ktoré majú osobný problém, tak tam sa môže stať ako v minulosti, že zahlasujú za. Budem apelovať na mojich poslancov, aby podržali ministra tejto vlády," povedal Kollár novinárom postoj hnutia k odvolávaniu Mikulca.

Šéf parlamentu pripomenul, že SaS apelovala na rokovanie v NR SR ešte v čase, keď sa neuzavreli veci k incidentu s káblami. Kritizoval poslancov SaS, že v utorok neplánujú prísť do NR SR. Tvrdí, že idú na dovolenky do zahraničia. "Keby bola zodpovedná politická strana, tak tu je a môže využiť túto možnosť a môže odvolať ministra Mikulca," doplnil.

SaS avizovala, že sa budúci týždeň nezúčastní na hlasovaní o odvolávaní ministra a vyzvala opozičné strany, aby takisto neprišli. Hlasovanie by sa tak podľa predsedu SaS Richarda Sulíka mohlo presunúť až na 29. novembra, teda na prvý deň ďalšej riadnej schôdze. Vtedy by poslanci SaS mali prísť. Sulík zároveň kritizoval to, že minulý týždeň parlament nerokoval a Kollár bol na dovolenke.

K otázke ďalšieho fungovania koalície Kollár povedal, že rozpočtové provizórium je veľký problém. "Našťastie, si táto vláda zvýšila rozpočet o 1,5 miliardy, a tým pádom máme dosť zdrojov na financovanie celého ďalšieho roku," dodal s tým, že ak by sa nedarilo doručiť ľudom pomoc v súvislosti s vysokými cenami energií, treba si podľa neho "znova sadnúť" aj s opozíciou, zistiť, kde je "zádrheľ a uvoľniť to. "Pokiaľ sa to nepodarí, stále sú jedným z riešení predčasné voľby," uzavrel.