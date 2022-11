Klimatické zmeny prepisujú pranostiky: Prečo už nechodí Martin na bielom koni?!

Nič už nie je, ako bolo ! Hoci mnohí z nás si sviatok svätého Martina spájajú so snehovými vločkami, v nižších polohách majú naše spomienky poriadne dlhú bradu.

V hlavnom meste sme v tento deň neokúsili sneh na vlastnej koži už 10 rokov a vyzerá to tak, že vplyvom klimatických zmien budeme musieť prepísať pranostiky.Prvý sneh a radosť v detských očkách. To si pamätajú mnohí z nás z detstva v súvislosti s dátumom 11. novembra. Posledné roky je však všetko inak a Martin na bielom koni akosi prestal chodiť.

„Súvislá snehová pokrývka bola napríklad v Bratislave na letisku naposledy v roku 1952, na Kobyle to bolo aj neskôr - v roku 1995 to bolo 5 cm a v roku 2002 síce niečo padalo, ale boli to prakticky nemerateľné hodnoty,“ uviedol meteorológ SHMÚ Štefan Dlugoš s tým, že inak to nebude ani tento rok. „Vyzerá to, že najbližších 6 dní sa zmena počasia nechystá, bude nadpriemerne teplo, keď sa rozplynú hmly aj okolo 13-14 stupňov,“ doplnil meteorológ. Len pre zaujímavosť, do Košíc prišiel Martin na bielom koni v r. 2007, keď napadli 3 cm snehu. Podľa kroník bola veľmi tuhá zima na prelome rokov 1076/1077, keď od Martina až do Veľkej Noci boli rieky trvalo zamrznuté.

Prečo je to tak?!

Pranostika by si zaslúžila podľa klimatológa Pavla Faška úpravu, už by sme nemali hovoriť o Martinovi na bielom, ale na gaštanovom koni. V posledných 2 desaťročiach vytvorenie snehovej pokrývky v tomto ročnom období nie je samozrejmosť. „Vplyvom leta, aké sme mali tento rok, Severný ľadový oceán zamŕza pomalšie, ako by mal, a v jeho západnej časti nie je ešte vytvorený morský ľad, a tak tie vzduchové hmoty, ktoré by sa tam mohli aj vytvárať, nie sú studené, ako by mali byť,“ vysvetlil Faško pre Nový Čas.

Už tri roky po sebe udrela zima až na prelome s jarou a nie je vylúčené, že to tak bude aj tento rok. Zatiaľ je totiž táto jeseň nadpriemerne teplá. „Bude zaujímavé, keď sa spraví bilancia za mesiace september, október, november, počítame, že bude výrazná kladná odchýlka od priemeru. Niektoré štáty ako Nemecko už robia predbežné bilancie a tam to vyzerá na najteplejší rok v histórii meteorologických meraní,“ dodal klimatológ.