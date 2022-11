Nečakaný krok: Odvolaný riaditeľ zvažuje kandidatúru! Vráti sa Drlička do čela SND?

Snaha o návrat! Len pred dvomi týždňami sa ministerka kultúry Natália Milanová (40) rozhodla po nevhodných výrokoch odvolať šéfa SND Mateja Drličku (46).

Po jeho odchode sa však v divadle zdvihla vlna nevôle a spolu s ním dalo výpoveď viacero vedúcich predstaviteľov. Teraz sa zdá, že v hre je aj Drličkov návrat, keďže zvažuje, že sa prihlási do verejného vypočutia. Výrok, že „niektorí politici nanešťastie ešte dýchajú“, ho preslávil natoľko, že ako generálneho riaditeľa SND ho spoznali aj tí, ktorí dovtedy netušili, že túto funkciu zastáva.

Drlička však vzápätí svoje slová oľutoval a ponúkol demisiu. Ministerka ju aj prijala, ale nasledovala podpora niekoľkých desiatok známych aj vplyvných ľudí v samotnom SND. Drlička tvrdí, že ho to podnietilo k tomu, aby sa o post uchádzal opäť. „Zvažujem, že sa prihlásim do výberového konania, nie som rozhodnutý,“ povedal Novému Času. „To, či budeme mať dôveru, na to ja neviem odpovedať, na to sa musíte opýtať ministerky Natálie Milanovej,“ doplnil. Ne­chcel sa vraj už vracať, ale teraz to prehodnotil.