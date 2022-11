Obyvatelia Zvolenskej Slatiny sa tešia na koncert hviezdy: Kde všade vezmeme Johnnyho Deppa!

Hollywoodsku megahviezdu pozývajú na umenie aj na whisky. Obyvatelia Zvolenskej Slatiny (okr. Zvolen) sa už nevedia dočkať, kedy do ich dedinky zavíta svetoznámy herec Johnny Depp (59).

V lete tam totiž vystúpi kapela známa pod menom Hollywood Vampires, v ktorej je umelec gitaristom. Domáci už presne vedia, čo by mu po-ukazovali, aj kam by ho zobrali. Do dedinky neďaleko Zvolena mieria svetové celebrity. V júli tam prídu zahrať svoj megahitový set známi hudobníci - Hollywood Vampires, v zložení Tommy Henriksen, Alice Cooper a aj gitarista Joe Perry. Verejnosť však najviac zaujal príchod Johnnyho Deppa. O ničom inom nehovoria ani obyvatelia dedinky, pre ktorých to bude udalosť roka.

Starostka mlčí

Starostka Mária Klimentová sa k tejto téme napodiv nechcela vyjadrovať. „Zo strany organizátorov nemám dostatok informácií. Prenájom pôdy, kde sa koncert má konať, musí schváliť nové obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí,“ uviedla nedávno. Opätovne zvolený obecný poslanec Matej Fekiač hovorí, že mu chýba informovanosť, a preto chce byť opatrný vo vyjadrovaní.

„Zo strany organizačného tímu toho vieme málo, že čo budú od obce potrebovať. Ešte k tomu neprebehla žiadna komunikácia, len bol dodaný jeden informačný e-mail,“ povedal. Doplnil, že nevie, ako budú reagovať novozvolení poslanci, keďže obecné zastupiteľstvo po voľbách prešlo zmenou. Najbližšie zasadnutie bude 14. novembra, v programe však téma prenájmu pôdy kvôli koncertu nie je.