Šetrenie sa dotklo aj Milanovej ministerstva: Ako chcú dosiahnuť úsporu? Jasný plán rezortu

Šetriace opatrenia v budovách Ministerstva kultúry (MK) SR a jeho organizácií majú dosiahnuť čo najväčšiu úsporu, majú však rešpektovať i pamiatkový charakter a stavebno-technický stav budov.

Cieľom je dosiahnuť čo najväčšiu úsporu, zároveň však nevytvárať riziko škôd, ktoré by mohli byť väčšie ako úspory na energiách. Ministerstvo to uviedlo v súvislosti so záväzkom štátnych a verejných orgánov dosiahnuť úspory na energiách.

"V súčasnosti sa zaoberáme identifikáciou optimálneho riešenia, potenciálne s využitím inteligentných prvkov techniky. Urobíme všetko pre to, aby sme sa priblížili k stanoveným úsporám 15 percent," uistila hovorkyňa MK Zuzana Viciaňová. Priblížila, že v mimopracovnej dobe je znížená teplota na vykurovanie, v dňoch pracovného voľna je zavedené temperovanie budovy. "Zároveň však budeme priebežne sledovať vplyv znížených teplôt na stav budov, aby nedošlo ku škodám, ktoré by mohli byť väčšieho rozsahu ako prípadné úspory," upozornila.

K šetriacim opatreniam v objektoch MK patrí obmedzenie elektrospotrebičov. Zákaz sa týka prenosných elektrických ohrievačov, redukcia sa dotkne chladničiek, ale i prevádzkovaných výťahov. "Ministerstvo nakúpilo tepelnoizolačné fólie, ktoré budú v rámci možností vo vlastnej réžii inštalované za vykurovacie telesá všade tam, kde to bude možné. Realizuje sa výmena nefunkčných termoregulačných hlavíc, do konca roka by sa mala uskutočniť aj inštalácia úsporných svietidiel," dodala hovorkyňa.