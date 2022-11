Ulice Komárna má pod palcom Spiderman: Záhadný muž v prevleku prelomil mlčanie

Po uliciach Komárna behá a skáče muž preoblečený za Spidermana. Nad jeho skutočnou identitou si miestni už nejaký čas lámu hlavu. Chlap, ktorý v oblečení komiksového hrdinu zabáva deti aj dospelých, ju nechce odhaliť. Do sveta ilúzií tak aspoň na chvíľu prenesie každého, dokonca tvrdí, že keď je v prevleku, sám uverí svojej novej totožnosti. Dokázal by však aj niekoho zachrániť?

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Vzbudzuje úžas všade, kde sa objaví! Spiderman z Komárna zabáva ľudí na ulici, v obchode či na koncertoch a oslavách. Chodí takto v prestrojení všade, kde mu to napadne, a nechce odhaliť svoju pravú tvár. „Ten nápad som nosil v hlave už 5 rokov, je to môj obľúbený hrdina a vždy som všade rád liezol. Mám úplne také pohyby ako on. Tým, že aj trénujem tanec, všetko viem skutočne urobiť ako on,“ so smiechom prezradí muž v obleku komiksového hrdinu.

Od nápadu však bola k realizácii dlhá cesta. „Mal som dve roboty, na také niečo nebol čas inde ako v mojej hlave. Uskutočnil som to asi pred piatimi mesiacmi a sám som bol prekvapený, ako na to ľudia reagovali,“ hovorí.