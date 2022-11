Alex (14) prišiel do školy so sekerou, mrazivé detaily vyšetrovania: Ohavný plán a zoznam obetí?!

13. októbra sa iba 14-ročný Alex odhodlal k šokujúcemu činu. Do školy v Mníšku nad Hnilcom si chlapec priniesol sekeru. Jeho mama tvrdí, že si chcel len natočiť videá, no polícia to vidí inak a momentálne školák čelí obvineniu z prípravy obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy.