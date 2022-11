Migranti v stanovom mestečku: Koľko sa ich aktuálne v Kútoch nachádza?

K stredajšiemu ránu bolo v stanovom mestečku v Kútoch spolu 154 osôb, ale situácia sa dynamicky mení. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva vnútra (MV) SR Zuzana Eliášová.

Ako doplnila, títo ľudia nezostávajú v stanovom tábore dlhodobo. "V priemere podľa aktuálnych informácií od kolegov priamo v stanovom mestečku v Kútoch tam títo ľudia pretrvávajú dva až tri dni. Nelegálnym migrantom je zabezpečené ubytovanie vo vyhrievaných stanoch," doplnila Eliášová.

"Behom dňa sa riešia bežné prevádzkové problémy tábora, montuje sa osvetlenie či vykurovanie do stanov, ale rieši sa aj video dohľad nad stanovým táborom. Migranti sú pokojní a bezproblémoví, zároveň sú nápomocní pri upratovaní tábora," uviedol Ľubomír Thinschmidt zo sekcie krízového riadenia MV SR.

Na základe príkazu prednostu Mestského úradu Senica je im prostredníctvom Červeného kríža poskytnutá teplá strava. "Neziskové organizácie a miestne fary poskytujú migrantom jedlo vo forme raňajok. Na mieste je poskytovaná aj základná zdravotná starostlivosť profesorom Vladimírom Krčmérym a ďalšími dobrovoľnými zdravotníkmi," doplnil Thinschmidt.

Zástupcovia ministerstva aktívne komunikujú so zástupcami samospráv o možnosti využitia niektorých budov ako núdzového stanovišťa pre nelegálnych migrantov. "V prípade potreby sú to možnosti, ktoré by mohli byť využité, ak si to bude situácia vyžadovať. V súčasnosti je takto využívaná budova pošty v areáli železničnej stanice Kúty a priebežne hľadajú zamestnanci rezortu vnútra aj ďalšie možnosti. Avšak treba zdôrazniť, že migranti nechcú na Slovensku zostať dlhodobo a je to pre nich čisto prechodná stanica. Vo väčšine prípadov je ich cieľom Nemecko," povedala hovorkyňa ministerstva.