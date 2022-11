Zaujímate sa o dianie vo svojom meste či obci dostatočne? Politológ: Na toto máte právo!

Ani pri jednofarebnom zastupiteľstve nemusí nastať svojvôľa spracovania samosprávy, či už na úrovni mestskej časti, mesta a obce alebo kraja. Dôležitá je vždy kontrola zo strany občanov.

Pre TASR to uviedol politológ Tomáš Jahelka z Katedry politológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity. Obyvatelia by sa podľa neho mali preto zaujímať o dianie vo svojom okolí i o prácu predstaviteľov samosprávy.

"Aj keď je zastupiteľstvo jednoliate, vždy je dôležitá kontrola občanov. Neznamená to totiž, že sa zastupiteľstvo niekde uzavrie a bude o všetkom rozhodovať samé. Každé zasadnutie obecného alebo mestského zastupiteľstva je verejné," konštatuje Jahelka.

V tejto súvislosti preto apeluje na obyvateľov, aby sledovali zasadnutia zastupiteľstiev, či to, ako primátori, starostovia i poslanci vykonávajú funkciu, do ktorej boli zvolení. Pripomína, že každý občan má právo sa na takýchto rokovaniach zúčastniť, môže tiež podávať návrhy či pripomienky. Program rokovaní zastupiteľstiev majú zverejnený na svojom webe aj malé obce, na úradných tabuliach nájdu občania napríklad aj to, na čom sa zastupiteľstvo uznieslo.

"Občania majú prístup k informáciám a je na nich, do akej miery sa budú zaujímať o to, čo sa v ich okolí deje," podotýka Jahelka.