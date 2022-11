Parlament odklepol veľké zmeny v II. pilieri! Koľko vám zoberú z dôchodku? Odborníci krútia hlavami

Na jednej strane potrebné zmeny, na druhej snaha zarobiť na úsporách Slovákov. Druhý dôchodkový pilier, v ktorom si státisíce ľudí sporia na penziu, prejde veľkou zmenou.

Ministrovi práce Milanovi Krajniakovi (49) prešla v parlamente novela, ktorá napráva chyby, pre ktoré mnohí prišli o tisícky eur. Zároveň však zavádza aj zdaňovanie jednorazového výberu vašich úspor, ktorý bol doteraz bezplatný. Ekonómovia hovoria, že tým štát siaha na peniaze Slovákov, iní zase pripomínajú, že keby to tak nebolo, tak by mal štát vyššie náklady na dôchodky týchto ľudí. Zákon však prešiel v parlamente len 74 hlasmi a koalícii prešiel len vďaka tomu, že zaň hlasovali extrémisti z ĽSNS.

1. Presúvanie úspor

Napriek odporúčaniam si väčšina Slovákov sporí v tzv. dlhopisovom fonde. To znamená, že sa úspory zhodnocujú len o pár percent. Posledné roky sa však úspory v akciách zhodnocovali o desiatky percent, čiže pre mnohých boli výhodnejšie. Po novom preto budú všetky úspory ľudí do 54 rokov presunuté do výnosnejších fondov. Ide o ľudí narodených po roku 1968, ktorí ešte majú svoje úspory v dlhopisovom fonde. Proces sa bude diať postupne do konca roka 2025.

Ak však takúto zmenu nechcete a plánujete svoje peniaze zhodnocovať konzervatívnejšie a s menším rizikom straty, tak to treba oznámiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti do konca mája budúceho roka. Nové pravidlo tiež je, že po päťdesiatke sa podiel majetku v indexovom fonde každý rok zníži o 4 %, ak do toho nezasiahne sporiteľ.

Dôchodkové správcovské spoločnosti budú sporiteľom posielať list, kde ich budú o tom informovať. „V porovnaní so sporením výlučne v dlhopisových garantovaných dôchodkových fondoch toto opatrenie zvýši nasporenú sumu sporiteľov v II. pilieri po 40 rokoch približne o 50 %,“ tvrdí ministerstvo práce pod vedením Milana Krajniaka. Presunú sa úspory vo výške viac ako 3 miliardy eur.